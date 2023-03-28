Издание The Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в Белом доме, сообщает об изменении политики Соединённых Штатов Америки касаемо Украины. Штаты переходят из осторожной позиции в более жёсткую, чтобы добиться успехов для Украины.
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Собеседник издания делает акцент на том, что Соединённые Штаты Америки хотят увидеть, как Украина вернёт все свои территории и сохранит суверенную независимость. Добиться этого в формате мирного диалога на текущий момент администрация Байдена не рассчитывает из-за отсутствия у России интересов идти на компромисс по украинской земле.
Ранее Соединённые Штаты Америки, опасавшиеся ядерной эскалации конфликта, заявили, что не видят со стороны России угрозы применения ядерного оружия. Несмотря на это, они продолжают следить за ситуацией, но не видят смысла переориентировать свою стратегическую позицию в ядерном плане для доминирования над российской стороной в случае ядерного исхода конфликта.
Стоит отметить, что The Times говорит не о сокрушительной победе Украины над Россией, а о получении украинской стороной выгодной позиции для дальнейшей мирной конференции, где она сможет сохранить все свои территории.