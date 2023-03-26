Решение о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси их тоже не смущает.

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Не так давно Дмитрий Медведев сообщил, что с каждой военной поставкой Украине мир всё ближе приближается к «ядерному апокалипсису». Ряд других российских чиновников также отреагировали на поставку украинской армии боеприпасов для танков с компонентом в виде обеднённого урана.

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Несмотря на это, Министерство обороны Соединённых Штатов Америки сообщает, что не видит со стороны России угрозы применения ядерного оружия. О размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси они также в курсе и продолжают следить за ситуацией.

По словам пресс-службы Пентагона, на текущий момент ведомство не видит причин для корректирования американской стратегической ядерной позиции с целью получения преимущества над Россией в случае её подготовки к применению ядерного оружия.

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Ранее европейский чиновник Жозеп Боррель выразил мнение, что визит китайского лидера Си Цзиньпиня в Россию снизил вероятность ядерного эскалации конфликта. Он считает, что Китай выступает против решения конфликта ядерным путём и это указано в их мирном плане.