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В Москве c билборда показывают инструкцию по сбору тревожного чемоданчика на случай ядерной атаки
Это официальное обращение от МЧС.
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Пока в средствах массовой информации продолжают освещать угрозу применения ядерного оружия, в Москве, в Парке Горького, на цифровом билборде воспроизводится видеоролик с инструкцией как собрать тревожный чемоданчик на случай ядерной атаки. Примечательно, что видео является официальным обращением Министерства Чрезвычайных Ситуаций, хотя ведомство не объясняет, зачем транслируют ролики такого содержания.

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МЧС советуют укомплектовать в чемоданчик аптечку, налобный или ручной фонарик, телефон, универсальный нож, одноразовую посуду, запасы питания (вода, еда минимум на 3 дня), нижнее бельё, средства личной гигиены, а также ремонтный комплект, состоящий из иголок, ниток и прочего.

В декабре прошлого года было принято решение оборудовать в Подмосковье убежища в домах, которые смогут защитить от артиллерийского и бомбового удара до 15 миллионов человек.

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Ранее была новость о том, что Министерство обороны Соединённых Штатов Америки не видит со стороны России угрозы применения ядерного оружия, но продолжает следить за ситуацией на фоне размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.

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#россия #москва #мчс
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