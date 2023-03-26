Это официальное обращение от МЧС.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Пока в средствах массовой информации продолжают освещать угрозу применения ядерного оружия, в Москве, в Парке Горького, на цифровом билборде воспроизводится видеоролик с инструкцией как собрать тревожный чемоданчик на случай ядерной атаки. Примечательно, что видео является официальным обращением Министерства Чрезвычайных Ситуаций, хотя ведомство не объясняет, зачем транслируют ролики такого содержания.

реклама

МЧС советуют укомплектовать в чемоданчик аптечку, налобный или ручной фонарик, телефон, универсальный нож, одноразовую посуду, запасы питания (вода, еда минимум на 3 дня), нижнее бельё, средства личной гигиены, а также ремонтный комплект, состоящий из иголок, ниток и прочего.

В декабре прошлого года было принято решение оборудовать в Подмосковье убежища в домах, которые смогут защитить от артиллерийского и бомбового удара до 15 миллионов человек.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ранее была новость о том, что Министерство обороны Соединённых Штатов Америки не видит со стороны России угрозы применения ядерного оружия, но продолжает следить за ситуацией на фоне размещения тактического ядерного оружия в Беларуси.