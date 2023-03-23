Страна хочет показать западу, что не даёт России обходить санкции.

Издание Financial Times, ссылаясь на источник в виде высокопоставленного казахстанского чиновника, сообщает, что страна ужесточит борьбу с параллельным импортом товаров в Россию. Делается это для того, чтобы показать западу, что Казахстан не даёт России обходить их санкции.

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Казахстан хоть и не станет присоединяться к антироссийским санкциям, но и не позволит через него обходить их, чтобы не попасть под те же самые санкции за посредничество. Известно, что страна ведёт торговые отношения с Европейским союзом.

Начиная с 1 апреля в Казахстане появится онлайн-система мониторинга товаров, ввозимых и вывозимых из страны, чтобы дать западу инструменты для отслеживания возможного обхода антироссийских санкций с помощью казахских компаний.

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Стоит отметить, что Министр иностранных дел Казахстана во время своего визита к Генеральному секретарю Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкену говорил о сложности исполнения западных санкций по отношению к России, так как их экономика взаимосвязана с казахской. Он также поблагодарил Блинкену, что штаты предупреждают какие поставки стоит заблокировать, а не бескомпромиссно накладывают санкции на казахские компании.