Штаты, как и Украина, выступают против прекращения огня, чтобы не заморозить конфликт.

Издание CNN сообщает, что Соединённые Штаты Америки обеспокоены возможной поддержкой Китая прекращения огня на украинских территориях. Штаты уже заявляли свою позицию насчёт этого, объясняя, что это выгодно только России.

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Представитель Белого дома Джон Кирби выразил свои надежды, что китайский лидер Си Цзиньпинь после встречи с российским президентом Владимиром Путиным всё же поддержит полный вывод российских войск с украинских территорий, а не прекращение огня. Кирби напомнил о существовании мирного плана Зеленского, который базируется на принципах ООН.

Соединённые Штаты Америки, так же как и Украина, не желают видеть прекращения огня, ведь это фактическая заморозка конфликта без вывода российских военнослужащих. Вполне очевидно, что такая ситуация не установит долгий мир, ведь Украина, так или иначе, будет хотеть вернуть свои территории, а Россия начнёт усиленно готовиться к этому.

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Текущая ситуация же вызывает истощение как для стран запада, так и для России. В этих условиях боевые действия кажутся максимально справедливыми, ведь никто не имеет существенного преимущества из-за вреда экономики и военному потенциалу.