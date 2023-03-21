Пока китайский лидер Си Цзиньпинь нагрянул с визитом в Москву, стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки B-52 Stratofortress, который в теории может носить ядерное оружие, «наматывает круги» в 60 километрах от российской границы.
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По данным сервиса FlightRadar24, американский бомбардировщик B-52 Stratofortress под наименованием NOBLE11 вылетел с испанского аэродрома и направился в Эстонию, где неоднократно совершил круговые облёты страны на протяжение часа. На текущий момент бомбардировщик отправился обратно в Испанию. На территории Эстонии также пребывал самолёт-заправщик Airbus A330-200 королевских Военно-воздушных сил с наименованием RRR2109.
Буквально неделю назад бомбардировщик той же модели, но под наименованием NOBLE61, направился в нейтральные воды Балтийского моря, где совершил достаточно неординарный манёвр в 200 километрах от российского города Санкт-Петербург. Вполне вероятно, что самолёт отрабатывал учебный выстрел.
Никакой официальной реакции от российских ведомств и чиновников не последовало.