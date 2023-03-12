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Nacvark За пост начислено вознаграждение
Американский бомбардировщик B-52H Stratofortress совершил учебный выстрел вблизи России
Он способен носить ядерное оружие.
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На радарах сервиса FlighRadar24 юнит NOBLE61, он же стратегический бомбардировщик Boeing B-52 Stratofortress, совершил ряд манёвров в нейтральных водах Балтийского моря вблизи от российской границы. Он находился в 200 километрах от Санкт-Петербурга.Место, где был произведён резкий манёвр. Вполне вероятно, что это была отработка учебного выстрела.Позже об этом отчитался Министр обороны Польши, добавив, что бомбардировщик находился в сопровождении польских истребителей. Известно, что Boeing B-52 Stratofortress может быть носителем ядерного оружия, а произведённые им манёвры - возможная отработка потенциальных ударов. На текущий момент бомбардировщик вылетел с территории Великобритании в неизвестном направлении.

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Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки уже давно запустили тенденцию по проведению своих учений недалеко от российских границ. В 2021 году в рамках учений Global Thunder возле России пролетело десять стратегических бомбардировщиков, которые, как уточнил Министр обороны Сергей Шойгу, отрабатывали ядерные удары по российским территориям.

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#россия #сша #украина #b-52h
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