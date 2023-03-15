Вчера Министр обороны Алексей Резников объявил о создании корабельной коалиции, куда входит Украина, Великобритания и Нидерланды. Её цель - формирование нового украинского флота. На текущий момент некоторые будущие украинские корабли строятся в Турции.
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Несмотря на наличие в составе коалиции Великобритании, от неё обещаний по модернизации украинского флота не поступало. При этом Нидерланды с не столь большим флотом успели пообещать Украине поставить минные тральщики модели «Alkmaar»
Планируется, что корабли прибудут в Украину в течение следующих двух лет, то есть до 2025 года. Обучение украинских моряков начнётся в ближайшее время. Известно, что на вооружении Нидерландов стоит 11 кораблей вышеуказанного типа, 2 из которых передадут Украине.
Также в интернете появилось видео, где Алексей Резников смотрит в воду и его спрашивают: «что он ищет?», на что получают ответ от украинского министра: «мы ждем сине-жёлтую субмарину». По всей видимости, раз с истребителями F-16 не получилось, теперь Украина пробует найти помощь с флотом. Возможно, что это будет один из вопросов, поднятых на сегодняшней встречи Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн»