Не так давно основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин посетил Санкт-Петербург. Его визит совпал с мощным снегопадом и несоответствующей реакцией местных властей на природное явление. Тогда Пригожин заявил, что передвигаться по Бахмуту проще, чем по Санкт-Петербургу и начал первую «волну» критики в сторону питерского Губернатора Александра Беглова.
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В этот раз Евгению Пригожину задали вопрос касаемо отсутствия питерского управленца в городе и что все местные проблемы могут быть связаны с этим. Он в свою очередь рассказал о «бегловщине», термине, который, по его словам, означает ситуацию с чиновником, взявшим под контроль государственную собственность и делающим с ней всё, что ему нравится. Основатель ЧВК «Вагнер» считает, что Александру Беглову нравится портить город.
Евгений Пригожин возмущён общим состоянием города, в котором ничего не ремонтируют, улицы не убирают, а отовсюду рвётся пар. Во всём этом он обвиняет Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Он добавил, что Санкт-Петербург очень на Бахмут, где «армагеддон», только в Северной столице это скорее «Беглогендон»