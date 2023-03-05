Приезд основателя ЧВК «Вагнер» совпал с мощным снегопадом в городе.

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Сегодня в Санкт-Петербурге начался мощный снегопад, о котором ранее предупреждало Министерство Чрезвычайных Ситуаций. Известно о том, что для упрощения передвижения по городу задействовано 7 000 уборщиков и 1 300 единиц специальной техники.

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Так совпало, что в этот день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин приехал в Санкт-Петербург и он не упустил возможность выступить с критикой по отношению к местным властям. По его словам, ездить по Бахмуту проще, чем по питерским улицам.

Евгений Пригожин видит два варианта решения вопроса: первый - всем питерцам пересесть на броневики, второй - прогнать Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Сам Пригожин является уроженцем «Северной столицы»

Как считает основатель ЧВК «Вагнер», в городе есть другие «не зажравшиеся, не заворовавшиеся управленцы» и ему больно смотреть на то, как народ терпит нынешнего градоначальника, который «абсолютно охамел»

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Своё заявление подытожил Пригожин тем, что любой уборщик сможет справиться с работой лучше нынешнего Губернатора, которого приходится терпеть уже почти четвёртый год.