До этого в интернете появилось видео, где он якобы попал под обстрел.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Буквально вчера была новость о том, что российский рэпер Птаха, который отправился в Донецк с гуманитарной миссией и желанием увидеть ситуацию своими глазами, перестал выходить на связь после обстрела. За некоторое время до этого он заснял видео, где якобы кинул телефон на землю, убегая от прилёта. Видео попало в сеть и завирусилось по различным новостным каналам, изданиям.

реклама

Пиар-директор рэпера Марина Евстифеева сообщила, что сегодня Давид Нуриев(настоящее имя рэпера) вышел на связь, а его видео - попытка «потроллить» украинских военнослужащих, которые в том же духе снимают короткие ролики. Причём сам Птаха отмечает, что видео снималось в личных целях, но кто-то из друзей(кто - не признаётся) якобы выложил его в сеть.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

По всей видимости, рэпер решил откусить немного популярности на фоне своего визита в Донецк, инсценировав свою смерть. В открытую публиковать видео с попаданием под обстрел, а после с серьёзным лицом говорить: «это была шутка» - глупо, поэтому он поступил иначе. В любом случае, рэпер Птаха выбрал не самый удачный способ заработать «хайп» на инсценировки своей смерти.