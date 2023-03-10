Буквально вчера была новость о том, что российский рэпер Птаха, который отправился в Донецк с гуманитарной миссией и желанием увидеть ситуацию своими глазами, перестал выходить на связь после обстрела. За некоторое время до этого он заснял видео, где якобы кинул телефон на землю, убегая от прилёта. Видео попало в сеть и завирусилось по различным новостным каналам, изданиям.
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Пиар-директор рэпера Марина Евстифеева сообщила, что сегодня Давид Нуриев(настоящее имя рэпера) вышел на связь, а его видео - попытка «потроллить» украинских военнослужащих, которые в том же духе снимают короткие ролики. Причём сам Птаха отмечает, что видео снималось в личных целях, но кто-то из друзей(кто - не признаётся) якобы выложил его в сеть.
По всей видимости, рэпер решил откусить немного популярности на фоне своего визита в Донецк, инсценировав свою смерть. В открытую публиковать видео с попаданием под обстрел, а после с серьёзным лицом говорить: «это была шутка» - глупо, поэтому он поступил иначе. В любом случае, рэпер Птаха выбрал не самый удачный способ заработать «хайп» на инсценировки своей смерти.