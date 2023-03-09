Давид Нуриев, более известный как российский рэпер Птаха, несколько дней назад прибыл в Донецк с гуманитарной миссией. Тогда же он сообщил, что желает оценить ситуацию в регионе своими глазами, встретившись с людьми.
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Как стало известно, он попал под обстрел и связи с ним на текущий момент нет - заявили в силовых ведомствах ДНР. Никаких конкретных заявлений о его судьбе не публикуют, так как пока сложно что-то сказать по этой ситуации.
До поездки в Донецк Давид Нуриев рассказал, что относится нейтрально к артистам, уехавшим из России. Он также отметил, что у россиян слишком доброе сердце и если условная Пугачёва или Галкин вернутся в страну, то их простят.
Не так давно рэпер Птаха сообщил, что снялся в третьей части фильма «Брат», действия которого происходят в криминальном Тамбове нулевых. По словам Давида Нуриева, он снялся в одной из главных ролей фильма. Вместе с Птахой снялся его коллега по цеху - рэпер Баста, а также популярные иностранные актёры, тот же Эрик Робертс и Оливье Сью.
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв рассказал о том, как попал под обстрел Угледара и чуть не погиб, но всё обошлось.