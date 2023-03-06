Российский телеведущий Владимир Соловьёв в рамках своей эфирной программы на телеканале «Россия 1» рассказал про то, как попал под обстрел Вооружённых сил Украины и чуть не погиб, находясь под Угледаром. Он посетил расположение 155-й бригады морской пехоты, которая за последнее время получила существенные потери.
реклама
Как сообщает телеведущий, во время их встречи в населённом пункте начался массированный артиллерийский обстрел, однако всё обошлось. Он предполагает, что контрразведка сможет разобраться в ситуации и выяснить откуда противник получил информацию о передвижении бригады вместе с телеведущим.
Сам же Владимир Соловьёв сообщает, что его визит на расположение 155-й бригады морской пехоты был «слит» врагу. Связывает он это с тем, что конкретно после его прибытия начались обстрелы, корректированные беспилотными летательными аппаратами. Телеведущий уточнил, что хотя обстрелов было немало, никаких потерь и раненых нет.
Украинские источники публикуют служебный документ Генштаба, где утверждается, что Владимир Соловьёв был направлен в зону боевых действий для того, чтобы поднять боевой дух военнослужащих, проходящих службу в Угледаре.