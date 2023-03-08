Их уже протестировали на фронте.

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Командующий Военно-воздушными силами Соединённых Штатов Америки на европейском континенте Джеймс Хекер сообщил во время пресс-конференции, что Украина уже получила и задействует на фронте «умные бомбы» JDAM-ER.

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Бомбы обладают небольшим расстоянием достижения цели - 72 километра, но их эффективность позволяет поражать защищённые объекты. Первые единицы нового боеприпаса Украина получила ещё три недели назад и даже успела протестировать на противнике - заявил Джеймс Хекер. Высокоточный боеприпас приходит на помощь тогда, когда попадание по цели с помощью M142 HIMARS или авиации невозможно.

При этом остаётся неясно в какой модификации поставлены JDAM-ER. О количестве поставленных бомб информации также нет, однако Джеймс Хекер уточнил, что их количество достаточно ограниченное и достаточно для нанесения нескольких ударов.

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Речь о передаче Украине «умных бомб» пошла ещё в прошлом году, тогда иностранные издания, ссылаясь на свои источники в Администрации президента Соединённых Штатов Америки, говорили о поставке в контексте «передового электронного оборудования авиационных боеприпасов»