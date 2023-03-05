По его словам, ни одна из единиц сербского оружия передана не была, а те, кто говорят обратное - лжецы и им должно быть стыдно.

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Не так давно Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на обвинения членов российского правительства в поставке вооружения Украине, отрицая прямые поставки, но допуская их со стороны сербских компаний. Сербия получила обвинения и со стороны европейских стран, только насчёт военных поставок в Россию.

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В этот раз сербский президент снова выступил с заявлением, что их страна не поставляет сербские боеприпасы и вооружения ни Украине, ни России. В свою очередь он назвал лжецами, порочащими репутацию Сербии, тех, кто говорит об обратном.

В качестве аргументов Александр Вучич использовал международное законодательство, где предусмотрены «разрешённые эксплуатанты», которым Сербия может направлять вооружение. Он добавил, что они делают всё исходя из закона и «мы чисты, как слеза»

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Насчёт поставок Турции сербских боеприпасов, которые чисто теоретически можно реэкспортировать Украине, он ответил, что это требует разрешения самой Сербии, а они его не давали. Впрочем, вопрос возможных поставок вооружения через сербские компании всё также остаётся вероятен, ведь, как заявил Министр обороны Сербии, это уже называется международная торговля.