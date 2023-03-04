Они отрицают прямую поставку, но не исключают её через третью сторону.

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Представители российского правительства обвиняют Сербию в поставке Украине ракет 122мм, которые применяются реактивной системой залпового огня «Град» для обстрела российских позиций. Иностранные издания говорят о числе 3 500 переданных ракет, причём непублично. В частности официальное заявление прозвучало от Марии Захаровой, утверждающий, что Белград поставил украинской стороне «тысячи ракет для продолжения сражений с российской армией»

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Министр иностранных дел Сербии Иван Дачич отрицает обвинения, объясняя это тем, что разрешение на экспорт вооружения даёт его ведомство и, как известно министру, сербское правительство не осуществляет военные поставки ни в одну страну.

Министр обороны Сербии Милош Вучевич также категорически отрицает прямые поставки, но допускает, что в теории они могли произойти через третью сторону. Например, если сербская частная компания приобретёт вооружение на рынке и продаст украинской, которая в свою очередь передаст Вооружённым Силам Украины, то «это вопрос не к Сербии, это называется международная торговля»

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За последнее время сербско-российские отношения достаточно охладели. Сербия более лояльно стала относится к переговорам с Республикой Косово и западными странами, при этом фиксирует у себя случаи, когда пророссийские активисты устраивают протесты против таких действий со стороны властей, подозревая в их финансировании Россию.