С начала военного конфликта на территории Украины некоторые иностранные издания писали, что европейские лидеры, в том числе немецкий канцлер Олаф Шольц, подталкивали Украину на переговоры с Россией, но они не состоялись из-за поддержки Соединённых Штатов Америки и Великобритании.
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За последние полгода Олаф Шольц поменял свою позицию касаемо переговорного процесса, но всё также неохотно относится к поставке тяжёлого вооружения Украине, ссылаясь на эскалацию конфликта с вмешательством в него НАТО. Несмотря на это, он всё же сообщил о готовности Германии продолжать финансовую, дипломатическую и военную поддержку Украины.
Сейчас же немецкий канцлер озвучил главное условие для начала переговоров - вывод российских войск. До этого момента западные страны не будут оказывать давление на украинскую сторону для вовлечения в переговорный процесс. Олаф Шольц подчеркнул, что никаких переговоров без непосредственного участия украинцев не будет.
Учитывая тенденции на фронте, ни о каком выводе войск идти речи не может, иначе все произошедшие потери окажутся попросту бессмысленными, что негативно отразится на национальных настроениях внутри России. По всей видимости, в ближайшие месяцы, если не годы, переговорный процесс запущен не будет.