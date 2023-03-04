24 из них уже прибыли в страну.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Украинский волонтёр Сергей Притула заявил, что его фонд благодаря пожертвованиям украинских жителей и иностранных граждан смог приобрести 101 единицу бронированных гусеничных машин, 24 из которых прибыли в страну 1 - 2 марта.

реклама

Закуплено восемь видов западных броневиков:

FV432 Buldog(перевозит личный состав);

FV434(эвакуируют краном повреждённую технику);

Shielder(подвозит боеприпасы);

Sultan(проведение военных операций);

FV4333 Stormer(устанавливается зенитная система);

FV103 Spartan(перевозит личный состав);

Samaritan(для эвакуационных операций живой силы);

Samson(для эвакуационных операций техники);

Стоит отметить, что закупленная техника британского производства, однако некоторые из её видов, например FV434, достаточно старые, хотя и до сих пор актуальные. По словам Притулы, ответственные за закупку техники искали самые целые в Великобритании экземпляры.

На текущий момент это самая большая партия поставленной бронетехники не через иностранную поддержку, а пожертвования людей. Непонятно лишь то, кто будет обучать личный состав пользоваться техникой, если не международные партнёры. Волонтёрский фонд уверяет, что Вооружённые силы Украины уже подготовили всё для введения техники в военный оборот.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Вся купленная бронетехника закуплена и ожидает лишь транспортировки, маршруты и дата которой по понятным причинам не распространяются. Некоторые типы броневиков уже были испытаны украинскими военнослужащими во время Харьковских операций. Сборы пожертвований были запущены 2 ноября 2022 года, за более чем сутки украинцы «надонатили» 236 миллионов гривен(почти 6,4 миллиона долларов)