Украинский волонтёр Сергей Притула заявил, что его фонд благодаря пожертвованиям украинских жителей и иностранных граждан смог приобрести 101 единицу бронированных гусеничных машин, 24 из которых прибыли в страну 1 - 2 марта.
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Закуплено восемь видов западных броневиков:
- FV432 Buldog(перевозит личный состав);
- FV434(эвакуируют краном повреждённую технику);
- Shielder(подвозит боеприпасы);
- Sultan(проведение военных операций);
- FV4333 Stormer(устанавливается зенитная система);
- FV103 Spartan(перевозит личный состав);
- Samaritan(для эвакуационных операций живой силы);
- Samson(для эвакуационных операций техники);
Стоит отметить, что закупленная техника британского производства, однако некоторые из её видов, например FV434, достаточно старые, хотя и до сих пор актуальные. По словам Притулы, ответственные за закупку техники искали самые целые в Великобритании экземпляры.
На текущий момент это самая большая партия поставленной бронетехники не через иностранную поддержку, а пожертвования людей. Непонятно лишь то, кто будет обучать личный состав пользоваться техникой, если не международные партнёры. Волонтёрский фонд уверяет, что Вооружённые силы Украины уже подготовили всё для введения техники в военный оборот.
Вся купленная бронетехника закуплена и ожидает лишь транспортировки, маршруты и дата которой по понятным причинам не распространяются. Некоторые типы броневиков уже были испытаны украинскими военнослужащими во время Харьковских операций. Сборы пожертвований были запущены 2 ноября 2022 года, за более чем сутки украинцы «надонатили» 236 миллионов гривен(почти 6,4 миллиона долларов)