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Американский генерал опубликовал план нанесения ударов по Крыму
Таким образом он предлагает избавиться от российских военнослужащих на нём.
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Не так давно бывший Командующий армией Соединённых Штатов Америки в Европе Бен Ходжес прогнозировал возврат контроля Украиной над Крымом к лету при условии, что у страны появятся дальнобойные ракеты. 

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Сейчас же бывший американский офицер разработал свою карту полуострова с нанесением на неё возможных ударов Вооружённых Сил Украины для того, чтобы эффективно поражать военные объекты и ускорить процесс возвращения контроля над регионом.

Бен Ходжес опять-таки акцентирует внимание на том, что нужно отрезать Крым от России путём повреждения Крымского моста. Только в таком случае поражение военных складов и других объектов военной инфраструктуры позволят открыть дорогу по трассам М-16 и М-17 украинским военнослужащим для их прорыв на полуостров.

Американский генерал видит надобность и в нанесении ударов по флоту с помощью как ракет, так и дронов, что в перспективе даст возможность изолировать корабли от Крыма, заставив их занять более безопасную дистанцию вдали от полуострова.

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Несмотря на гениальные мысли стратега, нужно учитывать и тот факт, что для воплощения идеи нужны как минимум регулярные поставки дальнобойных ракет, а как максимум - контроль над левым берегом Херсонской области.

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#россия #сша #украина #крым
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Это уже было перед Изюмом и Херсоном. "Вы только попробуйте... Последнее предупреждение... Мы еще ничего не начинали..."
Американский генерал опубликовал план нанесения ударов по Крыму
Dr Kazay
16:34
Интересная стратегия. Сдаётся мне если начнутся удары ракет на Крым. От Киева пепелище останется. За день два
Американский генерал опубликовал план нанесения ударов по Крыму
uhaha
16:33
Запомни, ВС РФ ни когда не отступают!!! Они только перегруппировуются и наступают в отрицательном направлении.
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Почему Linux дистрибутивы порой это ужас, боль и страдание для разработчиков ПО
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