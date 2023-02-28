Не так давно бывший Командующий армией Соединённых Штатов Америки в Европе Бен Ходжес прогнозировал возврат контроля Украиной над Крымом к лету при условии, что у страны появятся дальнобойные ракеты.
реклама
Сейчас же бывший американский офицер разработал свою карту полуострова с нанесением на неё возможных ударов Вооружённых Сил Украины для того, чтобы эффективно поражать военные объекты и ускорить процесс возвращения контроля над регионом.
Бен Ходжес опять-таки акцентирует внимание на том, что нужно отрезать Крым от России путём повреждения Крымского моста. Только в таком случае поражение военных складов и других объектов военной инфраструктуры позволят открыть дорогу по трассам М-16 и М-17 украинским военнослужащим для их прорыв на полуостров.
Американский генерал видит надобность и в нанесении ударов по флоту с помощью как ракет, так и дронов, что в перспективе даст возможность изолировать корабли от Крыма, заставив их занять более безопасную дистанцию вдали от полуострова.
Несмотря на гениальные мысли стратега, нужно учитывать и тот факт, что для воплощения идеи нужны как минимум регулярные поставки дальнобойных ракет, а как максимум - контроль над левым берегом Херсонской области.