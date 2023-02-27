Его источник - пойманный военнопленный.

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Евгений Пригожин заявил, что Соединённые Штаты Америки с помощью давления на украинское правительство проводят эксперименты над украинскими военнослужащими, используя медикаментозные препараты. Их цель - создание «универсального солдата»

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Основатель ЧВК «Вагнер» по опыту ведения боевых действий в течение года делает вывод, что почти половина бойцов ВСУ при себе имели различные медикаментозные, психотропные или наркотические препараты. Пригожин считает, что таким образом бойцам удаётся снижать свой болевой порог, повышать общую активность и решать проблему со страхом, нерешительностью.

Основным источником основателя ЧВК «Вагнер» выступает военнопленный, который, по его словам, вводит в курс дела насчёт проводимых экспериментов «западными кураторами» над украинскими бойцами.

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Вполне вероятно, что действительно некоторые военнослужащие могли прибегать к употреблению наркотических препаратов из-за приобретённой зависимости, анаболических андрогенных стероидов для повышения физических показателей или сохранения уже имеющихся, однако даже в таком случае вряд ли может идти речь об «универсальном солдате»