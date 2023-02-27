Причем Джавелинов на Украине скопилось всего лишь чуть меньше, чем на всей территории США

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Американское издание CNN озвучило три самых эффективных типа вооружений, поставленных Украине, которые сыграли существенную роль в военном конфликте начиная с 24 февраля 2022 года. Ими оказались ПТРК Javelin, РЗСО M142 HIMARS и ударный БПЛА Bayraktar TB2.

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ПТРК Javelin

Как описывает издание, ключевую роль для украинцев сыграло ПТРК Javelin, которые поставлялись Украине ещё с 2018 года, но в меньших количествах. Украинские военнослужащие уже имели опыт применения американского переносного противотанкового ракетного комплекса, используемого по принципу «выстрелил - бросил - убежал»

С помощью Javelin в первые дни боевых действий удавалось поражать колоны военной техники, которые стремительно брали контроль над городами. На момент конца 2022 года Украина являлась обладателем более 6 500 единиц ПТРК такого типа, когда у Соединённых Штатов Америки, производящих ракетный комплекс, всего 7 100 единиц. Вполне вероятно, что на текущий момент Украина обладает самым большим количеством «джавелинов»

M142 HIMARS

CNN считает, что немаловажное значение для украинских военнослужащих сыграла и ракетная система залпового огня M142 HIMARS, запускающая шесть ракет практически одновременно, после чего оперативно меняя свою позицию во избежание ответного огня.

Украина использовала боеприпасы GMLRS, которые позволяли обстреливать позиции противника на дистанции до 80 километров. Сейчас есть информация о применении уже новых снарядов GLSDB с максимальным расстоянием 150 километров. С помощью американского РСЗО Украине удалось наносить удары как по логистическим объектам, так и по местам скопления живой силы врага.

БПЛА Bayraktar TB2

В помощь Вооружённым Силам Украины пришли и турецкие ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, благодаря которым можно эффективно и дёшево поражать бронетехнику, артиллерию и линии снабжения. Интересной особенностью является запись дроном своей работы.

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Конечно, беспилотник имеет существенную уязвимость перед противовоздушной обороной из-за низкой манёвренности, из-за чего Украина потеряла в бою 17 единиц дронов из 40-50 поставленных. Сейчас аппарат используется не так часто, что говорит о наличии более эффективных и менее поражаемых аналогов.