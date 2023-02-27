Как было известно ещё в прошлом году, Соединённые Штаты Америки не желали отправлять в Украину свои танки Abrams, объясняя это сложностью их обслуживания, обучения экипажей, а главное - неэффективностью в условиях городских сражений, требующих манёвренности.
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Советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан подтвердил информацию выше и сказал, что Джо Байден пришёл к такому выводу после диалога с военными экспертами, объяснившими потребность Украины в Leopard, но не Abrams.
И как заявил Джейкоб Салливан, отправка американских танков Abrams Украине являлась вынужденной и происходила под давлением Германии, которая отказывалась проявить первой инициативу по поставке тяжёлого вооружения. Советник Президента Соединённых Штатов Америки считает решение Байдена всё-таки поставить Украине Abrams показателем того, что он всеми способами «сплачивает глобальный альянс» для поддержки украинской стороны.
До информации о поставках Вооружённым Силам Украине танков Abrams в конгрессе Соединённых Штатов Америки парламентарии призывали поставить на восток хотя бы один американский танк, тем самым взяв на себя инициативу и дав толчок для поставки «леопардов»