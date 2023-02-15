Её автор предлагает заменить слово Россия «Московией»

23 ноября 2022 года на официальном сайте с подачей петиций Президенту Украину было создано предложение по переименованию России. Так гражданка Валерия Шахворостова предложила называть Россию «Московией», а всё российское - «московским»

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По мнению жительницы Украины, исконным названием России является именно «Московия», происходящее от Московского княжества, царства. Она также считает неправомерным решением царя Петра I по образованию Российской империи, исходя из чего предлагает внести такие изменения.

Помимо этого украинка видит слово «Россия» угнетающим историю, так как для иностранцев определения Rus, Russia, Russland или Russie - одинаковы, поэтому слово Россия у них напрямую ассоциируется с Киевской Русью, в которой на тот момент ещё не было деление народов на россиян, украинцев или белоруссов.

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Поданная петиция на официальном сайте собрала 25 тысяч подписей и, согласно украинскому законодательству, обязана быть рассмотрена Президентом Украины Владимиром Зеленским. Ещё до официального ответа можно предугадать, что гражданке будет отказано, так как при преемственности российской государственности в ходе распада СССР международным сообществом и декларацией 1991 года принято именно такое понятие, как Российская Федерация(Россия)