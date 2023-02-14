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Белый дом не видит стратегического поражения Украины в случае возможной потери Бахмута
Ранее была новость о том, что высокопоставленный американский чиновник призывал Украину сдать Бахмут.
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В начале февраля была новость о том, что высокопоставленный американский чиновник призвал Украину сдать Бахмут, отступив на оборонительные позиции и перейти в режим ожидания поставок иностранного вооружения, чтобы уже после перейти в контрнаступление.

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Несмотря на это, Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что Вооружённые Силы Украины не отступят от Бахмута и украинские силы будут держать город «столько, сколько смогут»

Представитель Белого дома в должности Координатора стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Соединённых Штатов Америки Джон Кирби сообщил, что возможная потеря Бахмута Украиной не принесёт проблем стране и он вовсе не усматривает в этом влияние на стратегическую ситуацию в восточной части боевых действий.

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При этом Джон Кирби не видит значительных успехов в прорыве Бахмута за последние несколько дней и вообще не уверен, что Россия сможет взять под контроль город. В то же время Министерство обороны Великобритании фиксирует продвижение российских войск на 2 - 3 километра вглубь Бахмута.

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#сша #украина #бахмут #белый дом
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