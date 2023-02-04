Бахмутское направление по-прежнему остаётся одним из самых «горячих», при этом несмотря на свои не самые большие масштабы, колоссальных изменений в территориальном преимуществе у обеих сторон от одного города не произойдёт, хотя определённую стратегическую ценность он отыгрывает.
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На текущий момент Украине сложно удерживать контроль над Бахмутом, а позиции Вооружённых Сил Украины постепенно откидываются российскими властями. Как сообщало издание Bloomberg, высокопоставленный американский чиновник рекомендовал бы Украине сдать город, осесть на оборонительных позициях и ожидать поставок иностранного вооружения.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к народу, где заявил, что: «Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем»
Ранее Советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что страна платит огромную цену за удержание Бахмута, но и оставить его не может, так как идёт речь о «наших домах»
Ожесточённые сражения за контроль над Бахмутом продолжаются на протяжение пяти-шести месяцев, где российские военные не ослабляют хватку, как заявлял заместитель командира батальона «Свобода» быстрого реагирования Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко.