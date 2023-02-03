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США советует Украине сдать Бахмут и ждать иностранное вооружение
Об этом сообщает издание Bloomberg.
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Издание Bloomberg ссылается на слова высокопоставленного американского чиновника, который считает, что Украина должна отступить от Бахмута, установить оборонительную линию и ждать поставок иностранного вооружения для будущего продвижения.

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По его мнению, потеря Бахмута не окажет стратегической ценности, так как украинские военные должны укрепить оборону недалеко от фронта, чтобы предотвратить наступление на Славянск и Краматорск, ведь именно эти территории станут следующей целью после потери города. Он отмечает «символическую победу» российской стороны конфликта в этом сражении.

Отмечается, что Россия учиться на ошибках: отодвигает военную технику от точек обстрела дальнобойной артиллерией, размещает мины и в общем уделяет больше внимание обороне, в пример приводятся траншеи и заграждения на Северной части Крыма.

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Информатор Bloomberg не рассчитывает на быстрый возврат Крыма, однако допускает его, если Украине удастся сосредоточиться на южной части фронта и в будущем отрезать российские войска от поставок снабжения, тем самым сделав их отступление неминуемым.

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#сша #украина #бахмут
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