Новый пакет военной помощи Украине от Соединённых Штатов Америки предусматривает получение в распоряжение Вооружённых Сил Украины дальнобойных ракет Ground-Launched Small Diameter Bomb(GLSDB), которыми можно поражать цели на расстоянии до 150 километров.
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Поставка ракет официальна подтверждена на брифинге в Пентагоне бригадным генералом Патриком Райдером. Однако есть нюанс: журналист американского издания Foreign Policy Джек Детч сообщил в своём Twitter, что ввод ракет в полноценную эксплуатацию может занять до 9 месяцев.
Ранее сообщалось, что вышеуказанные ракеты могут запускаться с реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, которые на текущий момент оснащены ракетами, уступающими в дальности GLSDB в два раза. Но как сообщает издание Reuters, на данном этапе ракеты несовместимы с американским РСЗО, но это пока.
Ракеты GLSDB выделяются достаточной точностью снаряда(погрешность около одного метра) и устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.