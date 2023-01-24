Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что канцлер Германии Олаф Шольц всё-таки согласился отправить Украине немецкие танки Leopard 2A6. До этого Германия настойчиво противилась оказывать военную помощь такого рода и даже не разрешала другим странам-эксплуатантам немецких танков поставлять их в Украину.
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Издание считает, что речь идёт как минимум об одной танковой роте(10 единиц боевой техники) «леопардов», решение о поставке которых можно быть принято уже на текущей неделе.
Ранее было заявление от Министра иностранных дел Германии Анналены Бербок , что их страна не блокирует военные поставки Leopard 2 среди стран, желающих предоставить немецкие танки Украине. Так теперь Польша может тоже отправить в Украину своих «леопардов»
Стоит отметить, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что вопросу поставок немецких танков уделяется особое внимание.
В конгрессе Соединённых Штатов Америки же прозвучало предложение отправить Украину хотя бы один танк Abrams, тем самым проявив инициативу и дав Германии знак, что стоит всё-таки отправить свои танки на восток.