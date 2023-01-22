Такое неожиданное заявление сделала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Когда на поставках Украине немецких танков Leopard 2 все уже поставили точку из-за отсутствия желания у страны поставлять стране своё вооружение во избежание эскалации конфликта, Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала неожиданное для всех заявление. Перевод: Если Польша поставит свои танки «Leopard» Украине, Германия не будет препятствовать этому.

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Немецкий политик сообщила, что Германия не будет против польских поставок Leopard 2 Украине. В передаче немецких танков потенциально заинтересованы ещё десять стран, однако из-за отсутствия на это разрешения от Германии, осуществить их было невозможно.

Не так давно немецкий канцлер Олаф Шольц отказался поставлять Украине немецкие танки, а восьмая встреча в формате «Рамштайн» не изменила его позицию. При этом есть ряд других стран, включая Польшу, готовых передать немецкие танки Украине, но их ограничивает запрет лицензиата(Германии) на поставку.

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Ранее в конгрессе Соединённых Штатов Америки был поднят вопрос о поставке хотя бы одного танка M1 Abrams. Конгрессмен считает, что таким образом штаты смогут проявить свою инициативу в ленд-лизе и подтолкнуть Германию к поставкам «леопардов»