Инициатором такого "лендлиза" стал республиканец Майкл Маккол.

В конгрессе Соединённых Штатов Америки призвали отправить Украине хотя бы один американский танк M1 Abrams, чтобы подтолкнуть Германию на поставки собственных немецких танков Leopard 2, тем самым создав тенденцию.

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С таким предложением выступил глава комитета иностранных дел в составе палаты представителей конгресса Майкл Маккол, участник Республиканской партии. Он утверждает, что если отправить Украине хотя бы один танк M1 Abrams, взяв инициативу Соединённым Штатам Америки на себя, то Германия и другие страны начали бы поставки немецких танков. Он также упомянул, что уже 10 стран владеют Leopard 2, но не могу их отправить без разрешения владельца лицензии на производства - Германии.

Майкл Маккол ответил на вопрос «достаточно ли одного поставленного танка Abrams для предоставления Украине немецких танков Leopard 2?», что если мы подготовим пакет военной помощи, который включит в себя американские танки, то Германия «выпустит на волю своих леопардов»

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Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден поднимал тему поставок M1 Abrams, но назвал этот шаг на текущий момент бессмысленным из-за сложности обслуживания американских танков. Отмечается, что M1 Abrams требует особого типа топлива, когда немецкий Leopard и британский Challenger работают на дизеле.