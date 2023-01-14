Министерство цифровой трансформации Украины заявило, что не так давно страна получила очередную партию Starlink от SpaceX из 8 тысяч терминалов, а общее количество функционирующих терминалов перевалило за 30 тысяч единиц, и всё это за десять месяцев.
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По словам украинского министра Михаила Фёдорова, все терминалы стали буквально частью критической инфраструктуры страны и являются необходимыми для обеспечения связи во время отключений света или в местах, где её нет.
Министерство цифровой трансформации продолжает переговоры с союзными странами для увеличения количества поставляемых терминалов. Со слов Михаила Фёдорова, терминалы поставляются SpaceX по льготной цене, которую «гасит» Польша, министры цифровой политики европейских стран и американский орган USAID. SpaceX же в качестве поддержки Украине предоставляют скидку на терминалы.
Ранее сообщалось, что Украина имеет 20 тысяч терминалов и продолжает вести переговоры об очередных поставках.