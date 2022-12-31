Министр цифровой трансформации Украины опубликовал в своём Twitter пост, где подтвердил поставку в страну ещё 10 тысяч терминалов Starlink. Всего с февраля этого года было поставлено 20 тысяч терминалов широкополосного высокоскоростного интернета тремя поставками.
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Терминалы будут отправлены на поддержку энергетической и медицинских сфер, а также для «пунктов несокрушимости»(помещения с электричеством и доступом в интернет), которые актуальны в связи с осложнённой в стране ситуации с электричеством. Отмечено, что украинское правительство продолжает переговоры со SpaceX о поставке большего количества терминалов Starlink.
Ранее был утверждён законопроект, который освобождает генераторы, терминалы Starlink и другое оборудование для от уплаты пошлин, в том числе НДС. Льготное положение будет действовать вплоть до мая следующего года, а под него попадают как юридические, так и физические лица. На фоне этого SpaceX понизил стоимость терминалов Starlink для Украины на 100 долларов.