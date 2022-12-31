Всего с февраля было поставлено 20 тысяч терминалов.

Министр цифровой трансформации Украины опубликовал в своём Twitter пост, где подтвердил поставку в страну ещё 10 тысяч терминалов Starlink. Всего с февраля этого года было поставлено 20 тысяч терминалов широкополосного высокоскоростного интернета тремя поставками.

реклама

Терминалы будут отправлены на поддержку энергетической и медицинских сфер, а также для «пунктов несокрушимости»(помещения с электричеством и доступом в интернет), которые актуальны в связи с осложнённой в стране ситуации с электричеством. Отмечено, что украинское правительство продолжает переговоры со SpaceX о поставке большего количества терминалов Starlink.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Ранее был утверждён законопроект, который освобождает генераторы, терминалы Starlink и другое оборудование для от уплаты пошлин, в том числе НДС. Льготное положение будет действовать вплоть до мая следующего года, а под него попадают как юридические, так и физические лица. На фоне этого SpaceX понизил стоимость терминалов Starlink для Украины на 100 долларов.