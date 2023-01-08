Как стало известно при анонсе долгожданной S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, игра станет эксклюзивом Microsoft и будет разрабатываться совместно с компанией для её релиза на ПК и Xbox. Такое решение о сотрудничестве со стороны GSC Game World оказалось вполне объяснимо, ведь игровое подразделение крупной компании сможет обеспечить студию дополнительным финансированием.
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Но оказалось всё не так просто: Microsoft требует от GSC Game World появление меньшинств в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Ещё в недавней демонстрации игрового геймплея пользователи могли заметить персонажей женского пола, которых до этого в трилогии вовсе не было.
Но учитывая мировые тенденции и подтверждение представителя студии в официальном Discord, вряд ли всё ограничиться одними девушками. Скорее всего, в игре могут появиться туристы из Африки или заблудившиеся участники прайда сексуальных меньшинств.
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится в конце настоящего года на Xbox Series X/S и ПК. Игра станет доступна владельцам Game Pass в первый же день релиза.