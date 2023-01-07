Это должно избавить человека от проблем со зрением.

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Макс Ходак, являющийся сооснователем компании Илон Маска Neuralink, в 2021 году запустил собственный стартап медицинских решений Science Corp., первым проектом которого стал продукт Science Eye, он же зрительный имплант дополнительной реальности для человеческого глаза.

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Как известно на данный момент, имплант Science Eye предусматривает использование генной терапии, направленной на ганглиозные клетки сетчатки(зрительного нерва) в комбинации с тонкоплёночной и плотной панелью MicroLED, которая устанавливается над самой сетчаткой глаза.

Таким образом имплант должен решить ряд проблем со зрением, включая возрастную макулярную дистрофию и потерю зрения. В обеих случаях хоть и погибают фоторецепторы лаза, клетки зрительного нерва остаются, поэтому используя генную терапию и интегрированный дисплей, можно стимулировать зрение.

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Пока что протез был испытан только на кроликах, причём успешно, но на человеке опытов ещё не было. Автор идеи не желает повторять ошибок Маска, публикуя резонансные заявления о технологиях, которые способны изменить мир навсегда, пока не убедится что это действительно так.