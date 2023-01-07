Макс Ходак, являющийся сооснователем компании Илон Маска Neuralink, в 2021 году запустил собственный стартап медицинских решений Science Corp., первым проектом которого стал продукт Science Eye, он же зрительный имплант дополнительной реальности для человеческого глаза.
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Как известно на данный момент, имплант Science Eye предусматривает использование генной терапии, направленной на ганглиозные клетки сетчатки(зрительного нерва) в комбинации с тонкоплёночной и плотной панелью MicroLED, которая устанавливается над самой сетчаткой глаза.
Таким образом имплант должен решить ряд проблем со зрением, включая возрастную макулярную дистрофию и потерю зрения. В обеих случаях хоть и погибают фоторецепторы лаза, клетки зрительного нерва остаются, поэтому используя генную терапию и интегрированный дисплей, можно стимулировать зрение.
Пока что протез был испытан только на кроликах, причём успешно, но на человеке опытов ещё не было. Автор идеи не желает повторять ошибок Маска, публикуя резонансные заявления о технологиях, которые способны изменить мир навсегда, пока не убедится что это действительно так.