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Истоки

Илон Маск пример бизнесмена, который заработал свой капитал на технологиях и продолжает это делать: где-то успешно, где-то не очень. Всё началось с компании по разработке программного обеспечения для газетных новостей Zip2 и знаменитой электронной платёжной системе PayPal. На текущий момент обе компании уже не находятся в руках Маска, но они дали ему «стартовый» капитал для будущих открытий.

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В 2002 году Маск основал всем известную SpaceX, в 2006 Tesla и SolarCity, в 2015 OpenAI, а уже 2016 стал днём рождения Neuralink и The Boring Company. Компании затрагивают разные сферы, но их объединяет одно - технологии. Казалось бы, что нужно ещё для счастья. Может, собственная социальная сеть?

«Я люблю Twitter»

Свой путь в Twitter Маск начал ещё в 2010 году как обычный пользователей. В 2017 им была опубликована запись, где он признался в любви к социальной сети. Уже в апреле 2022 года стало известно, что с начала года бизнесмен активно скупал акции компании и к тому моменту оказался крупнейшим акционером с долей акций 9.2% стоимостью 2,64 миллиарда долларов. Илон Маску было предложено место в совете директоров, но это наложило бы на него ограничение: миллиардер не мог бы увеличить свой пакет акций свыше 14.9% от общей доли акций. Маск отказался.

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Однако отвергнув это предложение, у бизнесмена были более масштабные планы. Уже 14 апреля 2022 года Илон Маск выдвигает уже своё предложение: приобрести компанию за 44 миллиарда долларов. Впоследствии успеха сделки, это сделало Илон Маска единоличным владельцем социальной сети. Маск неоднократно высказывался с критикой совета директоров, считая, что они неспособны раскрыть потенциал Twitter и ходят кругами.

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Несмотря на то, что совет директоров объявил о готовности рассмотреть предложение миллиардера, на следующий день ими была объявлена стратегия «poison pill(ядовитая таблетка)», цель которой предотвратить единоличное поглощение компании кем-либо из акционеров: если кто-то приобретает более 15% акций, акционеры получают право приобрести остальные акции в свободном доступе со скидкой.

Сделка года

Впрочем, через 10 дней было объявлено о продаже Twitter с полным переходом компании уже 24 октября 2022 года. Маск привлёк капитал с разных источников: 20 миллиардов - личные средства(с проданных акций Tesla), 13,25 миллиардов с обязательств по кредитам, ещё 6 миллиардов долларов субординированным кредитом. Позже ещё 7 миллиардов долларов было получено от основателя Oracle, Binance, других технологических, банковских компаний и даже принца Саудовской Аравии.

Одним из требований к сделке Маска было получить больше данных о настоящей активности платформы, но совет директоров это сделать не смог, поэтому уже 17 мая миллиардер сам провёл анализ, заявив, что 20% пользователей - фейки и боты, поэтому он может купить компанию дешевле, чем за 44 миллиарда долларов.

Такие резкие движения со стороны бизнесмена не были восприняты руководством компании, ведь привели к срыву сделки и падению стоимости акций, по сути обычное сбивание конечной стоимости товара не самым честным путём. Всё это закончилось длительными судебными разбирательствами, в ходе которых всплыл ряд деталей, в том числе переписка Маска с представителем Morgan Stanley, где последний прокомментировал сделку так: «В этом нет смысла, если мы движемся к третьей мировой»

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Так или иначе, Маск вряд ли рассчитывал на затяжные судебные разбирательства, поэтому направил в компанию письмо с просьбой возобновить сделку по приобретении компании за изначально оговоренную сумму в 44 миллиарда долларов. Судебные разбирательства были остановлены, суд распорядился завершить сделку за три недели, в ином случае они продолжатся и затянуться ещё на дольше.

С раковиной в кресло Генерального директора

26 октября 2022 года Маск заходит в штаб-квартиру Twitter со своей раковиной, намекая, кто тут новый владелец, а 28 октября публикует твитт, где заявляет, что «птичка свободна»

От нового владельца, который обладал полным правом делать с социальной сетью что хочет, ожидали многое, в том числе сокращение штата сотрудников на 75%. Утрированные цифры, но не совсем: Маск уволил половину штата сотрудников, всё руководство и дал наставление оставшимся сотрудникам работать за двоих, если они хотят сохранить место в компании.

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Не все сотрудники были готовы работать в новых условиях, ряд из них начал писать заявление об уходе по собственному желанию. Некоторые из кадров были для социальной сети в тот момент трудно заменяемыми, так что и тут пришлось договариваться: Маск разрешил для определённого ряда должностей работать удалённо под ответственность начальства, а программисты Twitter после встречи с новым Генеральным директором были обязаны раз в неделю присылать образцы кода, вероятно, что льготные условия они таки получили, но на определённых условиях.

Офисы Twitter начали оснащаться спальными местами, чтобы желающие работать с особым усердием могли ночевать прямо на рабочем месте.

Режим тотальной экономии

Впрочем, Twitter в рамках экономии перестал платить арендную плату за ряд офисов, в том числе за штаб в Сан-Франциско на тридцатом этаже Hartford Building, владельцы которого неоднократно предупреждали компанию о необходимой уплате аренды, но последнее предупреждение 16 декабря обернулось исковым заявлением против Twitter уже 21 декабря прошлого года.

В один из скандалов Маск грянул уверенно, отказавшись продлевать с профсоюзом уборщиков(большая часть которых - иммигранты) договор об уборке помещения штаб-квартиры Twitter. Всё это привело к увольнению сотрудников накануне католического Рождества и протестами профсоюза.

Профсоюз пытался подать в суд, а Окружной прокурор Дэвид Чиу подтвердил, что будет бдительнее следить за Маском, чтобы не допустить очередных нарушений трудового законодательства, которых в истории бизнесмена немало.

На фоне введения правила по посещению офиса компании сотрудниками как минимум 40 часов в неделю, помимо рабочих спален естественно требовалось и корпоративное питание, которое позже было отменено, так как составляло существенную часть расходов.

Сейчас режим экономии может коснуться чего угодно, ведь менеджерам было поручено отыскать любые возможности сэкономить в год хотя бы один миллиард долларов.

Голос народа — голос Бога

Илон Маск изначально позиционировал себя как истинного "свободолюба", который будет прислушиваться к пользователям и следовать их решениям. И тут ничего не скажешь, ведь миллиардер действительно начал проводить опросы, где решали судьбу компании пользователи, правда, не всегда такие опросы проводились по действительно важным изменениям политики платформы. Обычно результат "народного голосования" заканчивался фразой: «Vox populi vox Dei(голос народа — голос Бога)»

19 ноября миллиардер запускает опрос по разблокировке Дональда Трампа, который уже 20 ноября выходит из блокировки, но продолжать свою активность в социальной сети не желает, ведь у него уже есть собственная.

Ещё один скандал ждал Маска в середине декабря, когда он заблокировал аккаунты известных американских журналистов из-за того, что те публиковали информацию о его передвижении на частном самолёте. Миллиардер получил критику со стороны ООН и ЕС и требование разблокировать журналистов. Выдавая свои интересы за чужие, бизнесмен организовал голосование, где спросил стоит ли в «ускоренном темпе» снимать блокировку журналистам или сделать это через неделю. Народ разблокировал своим решением журналистов.

В какой-то момент Маск начал подозревать, что в его голосованиях участвуют боты, поэтому пообещал ввести критерий для голосующих - верифицированная галочка Twitter.

«Король умер, да здравствует король!»

19 декабря 2022 года на странице Маска появляется опрос, где он спрашивает стоит ли ему уйти с поста Генерального директора. Ответ положительный - 57,5% из опрошенных пользователей поддержали отставку Маска.

Спустя несколько дней молчания Маск объявил 21 декабря, что готов уйти с поста Генерального директора, но только тогда, когда найдёт «кого-то достаточного глупого, кто согласится на это». Правда, Маск все равно будет контролировать разработчиков программного обеспечения и обслуживание серверов.

Различные иностранные издания начали сообщать, что финансовый менеджер Маска ищет возможность привлечь сторонний капитал в Twitter, но есть два условия: акции продаются по цене, которую купил Маск, а сделка должна быть закрыта в максимально короткий срок. Новые акционеры компании должны были быть преданными Маску, поддерживать его идеи и верить в них, поэтому поиск таких «покорных» начался среди инвесторов Tesla.

Банкротство?

Возвращаясь к истории сделки по приобретению Twitter, можно вспомнить, что 13 миллиардов из 44 миллиардов долларов Маск взял в долг для успешного завершения сделки. Отдавать эти деньги придётся компании.

11 ноября 2022 года бизнесмен предупредил, что компанию может ждать банкротство, если она не начнёт «генерировать» больше и тратить меньше денег. Американские издания предположили, что Маск использует угрозу банкротства как способ мотивации сотрудников к повышению рабочей активности, например, чтобы оправдать 80-часовую рабочую неделю.

С генерацией денег у Маска возникли проблемы: крупные рекламодатели ушли с платформы после скандалов, а запуск Twitter Blue обернулся провалом. К счастью для миллиардера, ему удалось вернуть часть рекламодателей, например Apple, только для этого пришлось встретиться с их Генеральным директором. Для дополнительного притока денег даже пришлось смягчить ограничения по политической рекламе.

25 декабря 2022 года Илон Маск опубликовал на своей странице твитт, где заявил, что хотя компания не застрахована от банкротства, она не движется к нему, но впереди ещё предстоит много работы.

Итоги

Сделка по приобретению Twitter оказалась непростая, впрочем, как и все крупные сделки на рынке, но всё-таки совершилась. Отсутствие компромиссности со стороны Маска могло бы привести к затяжным судебным разбирательствам и существенной потери доверия пользователей как к самому миллиардеру, так и к социальной сети.

Хотя последние года Twitter уверенно вперёд не двигался, всё-таки компания держалась на плаву. Приход Маска привёл к ряду скандалов, кардинальных изменений и появлении шансов как на светлое будущее, так и полный провал. В дополнении к этому теперь перед компанией стоят долговые счета Маска, по которым также нужно платить.

Возможный выход Twitter на биржу с учётом вышесказанного явно бы не сказался положительно на акциях компании, скорее всего, они бы не были даже в той цене, по которой их брал миллиардер.

Несмотря на это, Маск неоднократно за свою историю показал себя как если не эффективного управленца, то разумного бизнесмена, заработавшего целое состояние и даже бывавшего самым богатым человеком мира.

Можно смело предположить, что дальнейшее развитие событий не приведёт к банкротству, в худшем случае - продаже акций, ликвидации Маска как единоличного владельца, возвращению к идеи совета директоров для снятия с бизнесмена финансовой нагрузки и повышения рентабельности оставшихся у него активов компании.