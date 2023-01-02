В российских кинотеатрах 1 января нового года состоялся запуск в прокат фильма «Чебурашка» про одноимённого персонажа. По подсчётам Единой Федеральной Информационной Системы сведений о показах фильмах в кинозалах(ЕАИС), всего за день фильм собрал более 225 миллионов рублей.
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Считается, что это абсолютный рекорд среди российской киноиндустрии. Последний рекорд был установлен фильмом «Последний богатырь: Корень зла», вышедшем в тот же день, но два года назад. Тогда фильму удалось собрать за день 156,5 миллионов рублей.
В список самых прибыльных по кассовым сборам фильмов также вошли следующие фильмы: «Иван Царевич и Серый Волк 5», «Непослушник 2», «Мира» и девятый практически ежегодный фильм «Ёлки»
Сюжет «Чебурашки» повествует о таинственном мохнатом зверьке, который попал в жизнь старого садовника, а по обретению популярности стал желанием внучки богатой бизнесвумен, жаждущей приобрести чебурашку любой ценой.