Релиз фильма состоялся на 1 января.

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз

В российских кинотеатрах 1 января нового года состоялся запуск в прокат фильма «Чебурашка» про одноимённого персонажа. По подсчётам Единой Федеральной Информационной Системы сведений о показах фильмах в кинозалах(ЕАИС), всего за день фильм собрал более 225 миллионов рублей.

реклама

Считается, что это абсолютный рекорд среди российской киноиндустрии. Последний рекорд был установлен фильмом «Последний богатырь: Корень зла», вышедшем в тот же день, но два года назад. Тогда фильму удалось собрать за день 156,5 миллионов рублей.

В список самых прибыльных по кассовым сборам фильмов также вошли следующие фильмы: «Иван Царевич и Серый Волк 5», «Непослушник 2», «Мира» и девятый практически ежегодный фильм «Ёлки»

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Сюжет «Чебурашки» повествует о таинственном мохнатом зверьке, который попал в жизнь старого садовника, а по обретению популярности стал желанием внучки богатой бизнесвумен, жаждущей приобрести чебурашку любой ценой.