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Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Военнослужащий рассказал про воздушную ситуацию накануне Нового года.
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Спикер Военно-Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины в звании Подполковника Юрий Игнат рассказал про ситуацию в небе на период 31 декабря, включая канун Нового года. В день перед Новым годом украинская сторона подверглась атакам дронов-камикадзе «Герань-2», которая отбивалась непривычным оружием.

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Украинский офицер сообщил, что для отражения атак использовался норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS, который «едва успевали перезаряжать» и «как из артиллерии ими лупили». Отмечено, что это был новый боевой опыт, так как никакой из стран в военных условиях не доводилось перезаряжать комплекс перед каждым уничтожением цели, объясняя это тем, что в армии страны попросту не хватает самих ЗРК, чтобы заниматься перезарядкой пока работают другие комплексы NASAMS.

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По состоянию на ноябрь 2022 года Украина имела две батареи NASAMS-3, поставленных Соединёнными Штатами Америки. Обучение военнослужащих по обращению с иностранным вооружением заняло всего две недели, хотя обычно происходит куда дольше.

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#украина #nasams #nasams зрк
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hammer.77
23:35
Цену на Герань-2 и ракеты ПВО NASAMAS не подскажите ? У кого раньше закончится "боезапас" ? Да и две батареи для такой территории как Украина это не о чем .
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Владимир Волчек
23:35
Ждет Путина трибунал и веревка.
Россия использовала новую тактику ракетных атак, позволяющую наносить максимальный урон
Владимир Волчек
23:34
Тебе то какое поросячье дело до персоналий чужой страны?
Россия использовала новую тактику ракетных атак, позволяющую наносить максимальный урон
warmuza
23:34
насморк, пиши лучше, как раньше: про косплей и страпоны, не пиши в чём не разбираешься
Спикер ВВС Украины: NASAMS едва успевали перезаряжать, как из артиллерии ими лупили
Александр Сечков
23:31
Когда начинают объяснять преимущество в процентах, то можно заранее считать, что тебя обманывают)))
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Анатолий Павлюшин
23:29
Сам туда вали, клоун. Таким долбоящерам бесполезно что-то доказывать. Мозг включай иногда. МЗАП тоже здравствует? А МП?
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Ну вот нормальный прирост 30%, а не в 3-4 раза, как маркетологи обещали)))
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ты тоже
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