Военнослужащий рассказал про воздушную ситуацию накануне Нового года.

Спикер Военно-Воздушных Сил Вооружённых Сил Украины в звании Подполковника Юрий Игнат рассказал про ситуацию в небе на период 31 декабря, включая канун Нового года. В день перед Новым годом украинская сторона подверглась атакам дронов-камикадзе «Герань-2», которая отбивалась непривычным оружием.

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Украинский офицер сообщил, что для отражения атак использовался норвежский зенитно-ракетный комплекс NASAMS, который «едва успевали перезаряжать» и «как из артиллерии ими лупили». Отмечено, что это был новый боевой опыт, так как никакой из стран в военных условиях не доводилось перезаряжать комплекс перед каждым уничтожением цели, объясняя это тем, что в армии страны попросту не хватает самих ЗРК, чтобы заниматься перезарядкой пока работают другие комплексы NASAMS.

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По состоянию на ноябрь 2022 года Украина имела две батареи NASAMS-3, поставленных Соединёнными Штатами Америки. Обучение военнослужащих по обращению с иностранным вооружением заняло всего две недели, хотя обычно происходит куда дольше.