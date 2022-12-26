Прошедший в Катаре чемпионат по футболу 2022 года окончился победой Аргентины, которая состязалась со сборной Франции наравне(3:3) и после взяла серию послематчевого пенальти 4:2. Футболист Лионель Месси забил два мяча за матч и реализовал пенальти.
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О победе сборной Аргентине Лионель Месси отметился в своём Instagram, который насчитывает 409 миллионов подписчиков. Всё бы ничего, но пост чемпиона мира по футболу установил рекорд в социальной сети по лайкам: на момент написания новости запись набрала 73 316 523 лайков, продолжая прибавлять миллионы с каждым часом.
Помимо этого Месси обошёл португальского футболиста Криштиану Рональдо по лайкам, который выкладывал фотографию, где играет в шахматы как раз с капитаном сборной Аргентины. Тогда пост набрал 42 миллиона лайков.
Федерация FIFA заявила, что чемпионат по футболу этого года прошёл чисто и без единого договорняка среди сборных, опубликовав на сайте более подробный отчёт.