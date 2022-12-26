Он набрал более 70 миллионов лайков.

Прошедший в Катаре чемпионат по футболу 2022 года окончился победой Аргентины, которая состязалась со сборной Франции наравне(3:3) и после взяла серию послематчевого пенальти 4:2. Футболист Лионель Месси забил два мяча за матч и реализовал пенальти.

реклама

О победе сборной Аргентине Лионель Месси отметился в своём Instagram, который насчитывает 409 миллионов подписчиков. Всё бы ничего, но пост чемпиона мира по футболу установил рекорд в социальной сети по лайкам: на момент написания новости запись набрала 73 316 523 лайков, продолжая прибавлять миллионы с каждым часом.

Помимо этого Месси обошёл португальского футболиста Криштиану Рональдо по лайкам, который выкладывал фотографию, где играет в шахматы как раз с капитаном сборной Аргентины. Тогда пост набрал 42 миллиона лайков.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Федерация FIFA заявила, что чемпионат по футболу этого года прошёл чисто и без единого договорняка среди сборных, опубликовав на сайте более подробный отчёт.