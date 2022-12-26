Но впереди ещё много работы, чтобы вывести социальную сеть из бездны.

Илон Маск, основатель Tesla, SpaceX и ныне Генеральный директор Twitter заявил, что социальной сети не грозит неминуемое банкротство. Расходы компании удалось взять под контроль, но впереди ещё много работы - отмечает миллиардер.

реклама

Команда Маска действительно занялась оптимизацией расходов, однако многие решения были приняты пользователями не лучшим образом, а некоторые и вовсе являются временными. Так, например, в компании решил не платить арендную плату за офисы, в том числе за штаб-квартиру в Сан-Франциско, что вызвало недовольство со стороны владельцев помещений.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Первые дни управления МаскаTwitter привели к массовым сокращениям и увеличением нагрузки на оставшихся сотрудников. Также компания решила не продлевать договор с профсоюзом уборщиков, работающих на главный офис в Сан-Франциско, но и выплачивать выходное пособие перед увольнением не посчитала нужным, тем самым оставив уволенных работников без заработной платы накануне католического Рождества, отмечаемого в Соединённых Штатах Америки..