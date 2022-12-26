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Илон Маск: Twitter не грозит банкротство
Но впереди ещё много работы, чтобы вывести социальную сеть из бездны.
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Илон Маск, основатель Tesla, SpaceX и ныне Генеральный директор Twitter заявил, что социальной сети не грозит неминуемое банкротство. Расходы компании удалось взять под контроль, но впереди ещё много работы - отмечает миллиардер.

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Команда Маска действительно занялась оптимизацией расходов, однако многие решения были приняты пользователями не лучшим образом, а некоторые и вовсе являются временными. Так, например, в компании решил не платить арендную плату за офисы, в том числе за штаб-квартиру в Сан-Франциско, что вызвало недовольство со стороны владельцев помещений.

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Первые дни управления МаскаTwitter привели к массовым сокращениям и увеличением нагрузки на оставшихся сотрудников. Также компания решила не продлевать договор с профсоюзом уборщиков, работающих на главный офис в Сан-Франциско, но и выплачивать выходное пособие перед увольнением не посчитала нужным, тем самым оставив уволенных работников без заработной платы накануне католического Рождества, отмечаемого в Соединённых Штатах Америки..

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#twitter #elon musk
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