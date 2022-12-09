Их работу заменят роботы - заявил новый менеджер в команде Маска.

реклама

5 декабря 2022 года под офисом Twitter в Сан-Франциско(штат Калифорния) прошёл протест уборщиков компании, которые сообщили, что уже 9 декабря истекает их профсоюзный договор о клининговых услугах в офисе. Однако Илон Маск отказывается его продлевать, таким образом все уборщики уже скоро потеряют рабочее место в рядах компании.

Один из новых Менеджеров Илон Маск заявил, что работу уборщиков будут выполнять роботы. Впрочем, уже сегодня уборщики остались без работы, не получив после увольнения даже оплату выходного пособия, таким образом бывшие сотрудники остались без работы и финансовой помощи за три недели до католического Рождества, об оплате счетов можно промолчать.

Окружной прокурор Дэвид Чиу подвтердил, что будет следить нарушит ли Маск законодательство, убедив, что у миллиардера долгая история с нарушениями трудового законодательства.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В интервью BBC испаноязычные уборщики(легальные иммигранты из Мексики) сказали, что их увольнение произошло потому что они члены профсоюза.