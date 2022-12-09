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5 декабря 2022 года под офисом Twitter в Сан-Франциско(штат Калифорния) прошёл протест уборщиков компании, которые сообщили, что уже 9 декабря истекает их профсоюзный договор о клининговых услугах в офисе. Однако Илон Маск отказывается его продлевать, таким образом все уборщики уже скоро потеряют рабочее место в рядах компании.
Один из новых Менеджеров Илон Маск заявил, что работу уборщиков будут выполнять роботы. Впрочем, уже сегодня уборщики остались без работы, не получив после увольнения даже оплату выходного пособия, таким образом бывшие сотрудники остались без работы и финансовой помощи за три недели до католического Рождества, об оплате счетов можно промолчать.
Окружной прокурор Дэвид Чиу подвтердил, что будет следить нарушит ли Маск законодательство, убедив, что у миллиардера долгая история с нарушениями трудового законодательства.
В интервью BBC испаноязычные уборщики(легальные иммигранты из Мексики) сказали, что их увольнение произошло потому что они члены профсоюза.