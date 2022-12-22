Решение об его уходе приняли пользователи социальной сети.

Недавно Илон Маск в своём Twitter организовал опрос, где спросил пользователей социальной сети стоит ли ему покидать пост Генерального директора компании. Решение десяти миллиона пользователей(57.5 процентов) из голосующих было «да» - бизнесмену стоит покинуть роль главы компании.

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Однако Маск отошёл от традиции прислушиваться пользователей, наверняка надеявшись на другой исход опроса, поэтому не объявил о своём уходе, но назвал его условие: сделано это будет тогда, когда бизнесмен найдёт «достаточно глупого, готового взяться за эту работу». После этого Маск продолжит руководить лишь командами разработки программного обеспечения и серверов.

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Не так давно появилась информация, что управляющий делами Маска ищет потенциальных инвесторов в Twitter, которые готовы приобрести акции компании по той же цене, что и сам Маск. По всей видимости, за рядом изменений Маск готовиться покинуть главенствующую роль в компании, разделив власть с акционерами и советом директоров.