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Илон Маск в поисках инвесторов, которые купят акции Twitter по той же цене, что и он
Миллиардер хочет разделить риски с реформацией компании.
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За приобретением Илон Маском полного пакета акций Twitter по сумме 44 миллиарда долларов последовала реформация компании, связанная с массовыми сокращениями, оптимизацией расходов и изменением самой политики социальной сети. Такие резкие шаги вызвали отток рекламодателей, составляющих основную доходную часть компании.

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Издания Bloomberg и Semafor сообщают, что Джаред Бёрчалл, управляющий бизнес-делами Маска, активно занимается поиском инвесторов, готовых вложиться в Twitter. Главное условий к потенциальным инвесторам - приобретение акций по сумме, которую отдал за каждую акцию сам Илон Маск(54.20 долларов) и закрытие сделки до конца года. Стоит отметить, что на данный момент акции компании на бирже не торгуются, поэтому их настоящую стоимость определить сложно, но после всех "сотрясений", вряд ли стоимость равнялась хотя бы той, по которой бизнесмен их прибрёл.

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Потенциальных вкладчиков в Twitter ищут из числа инвесторов Tesla и других лояльных к Маску лиц, которые готовы довериться действиям миллиардера и разделить с ним финансовые риски.

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#twitter #elon musk
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