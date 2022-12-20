Миллиардер обещал придержаться результата опроса.

Недолгое владение Илон Маска Twitter привело к ряду кардинальных изменений и заодно скандалов, которых становится с каждым днём больше. Миллиардер организовал опрос на своей странице социальной сети, где спросил у пользователей стоит ли ему уйти с поста главы Twitter. В конце Маск отметил, что будет придерживаться результатов опроса.

реклама

По итогам проведённого опроса, 57.5 процентов пользователей выступили за уход Маска с поста Генерального директора Twitter. Никакой конкретной реакции после этого от бизнесмена не последовало и даже нет очередных: "Vox populi vox Dei («голос народа — голос Бога»)", однако всё-таки пару твиттов через несколько часов после публикации опроса появилось.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

«Те, кто хотят власти, меньше всего ее заслуживают» «Как говорится, бойтесь своих желаний, а то они могут сбыться»



Иностранные издания ранее давали анонсы продажи акций Twitter инвесторам, что сделает Маска уже не единоличным владельцем социальной сети, а также может сформировать коллегиальный орган по принятию решений по управлению компанией.