Недолгое владение Илон Маска Twitter привело к ряду кардинальных изменений и заодно скандалов, которых становится с каждым днём больше. Миллиардер организовал опрос на своей странице социальной сети, где спросил у пользователей стоит ли ему уйти с поста главы Twitter. В конце Маск отметил, что будет придерживаться результатов опроса.
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По итогам проведённого опроса, 57.5 процентов пользователей выступили за уход Маска с поста Генерального директора Twitter. Никакой конкретной реакции после этого от бизнесмена не последовало и даже нет очередных: "Vox populi vox Dei («голос народа — голос Бога»)", однако всё-таки пару твиттов через несколько часов после публикации опроса появилось.
давали анонсы продажи акций Twitter инвесторам, что сделает Маска уже не единоличным владельцем социальной сети, а также может сформировать коллегиальный орган по принятию решений по управлению компанией.Иностранные издания ранее