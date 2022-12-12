Советский, позже и российский, мотоцикл «Урал» изначально являлся продолжением модели M72, являющейся копией немецкого BMW R71. Если же старые модели отечественного мотоцикла можно назвать относительно дешёвыми, новые могут напрямую конкурировать с иностранными аналогами и речь в первую очередь не о качестве, а о цене.
реклама
Официальный дилер Ural Motorcycles в Санкт-Петербурге предлагает приобрести Ural Gear Up 2022 года выпуске за круглую сумму в 1 850 000 рублей(29 500 долларов). Новый мотоцикл оснащён немецкими колёсами с усиленным протектором Heidenau K-37, итальянской тормозной системой Brembo, итальянским демпфером Bitubo и выхлопной системой Enduro 2 в 1. Над удобствами также поработали: в коляске и багажнике размещено ковровое покрытие, комплекты инструментов(в том числе для подкраски кузова), прикуриватель в коляске, канистра на десять литров.
Стоит отметить, что дилер предоставляет гарантию на мотоцикл, правда, всего-лишь на год. На официальном сайте Ural Motorcycles приобрести мотоцикл напрямую нельзя, как и узнать его цену, только оставить запрос для дальнейшего диалога на эту тему. Учитывая, что компания предоставляет дополнительные услуги по дооснащению мотоцикла, цена может перевалить и 2 000 000 рублей.