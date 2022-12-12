Родители из Канады подали в суд исковое заявление на издателя Fortnite - Epic Games, где обвинили, что студия «подсадила» их детей на режим королевской битвы и теперь они ни едят, ни моются, а только проводят время за игрой.
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По их мнению, Fortnite равносилен тяжёлым наркотикам, которые вызывают серьёзное привыкание, а студия сделала всё, чтобы их игра была именно такой. Адвокат семьи в качестве доводов использовал, что Epic Games специально консультировались с психологами, чтобы игра стала увлекательной для детей.
Суд принял исковое заявление и частично согласился с позицией истца: серьёзных доводов, что Fortnite может вызвать зависимость нет, но разработчики могли быть в курсе возможного привыкания и никак не предупреждали об этом детей при запуске игры.
Epic Games же с позицией истца не согласен и готов оспорить решение в суде, назвав дело беспочвенным. Не так давно в игре появились аккаунты Cabined, которые рассчитаны на детскую аудиторию.