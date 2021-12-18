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Nacvark За пост начислено вознаграждение
GSC Game World по требованию комьюнити отменила NFT активности в S.T.A.L.K.E.R. 2
Разработчики прислушались к просьбам геймеров.
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Не так давно GSC Game World объявила о появлении NFT предметов в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, а также создании собственной метавселенной. Вырученные с продаж деньги должны были пойти на разработку игры.

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И хотя некоторые геймеры поддержали идею, но часть комьюнити, в особенности англоязычное, выразило недовольство. Аудитория считает, что NFT предметы могут испортить атмосферу игры, а для некоторых в этом моменте играет роль экологичность токена.  

Разработчики прислушались к просьбам игроков отказаться от NFT, поэтому удалили соответствующие посты о планах на метавселенную и опубликовали заявление, где сказано, что раз игроков не интересуют современные тренды - значит в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl они и не нужны, ведь делается игра исключительно в интересах аудитории.

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Выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl запланирован на 28 апреля следующего года, игра будет поддерживаться на ПК и Xbox Series X/S. Релиз на PlayStation 5 может состояться чуть позже.

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