Об этом сообщили представители GSC Game World.

Опубликованные предварительные системные требования к S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, которые могут увеличиться после релиза, лишь подтверждают тот факт, что игра будет требовательная к игровому железу и её не запустить на слабом компьютере. Подорожание видеокарт делает обновление ПК до современного уровня далеко не дешёвым удовольствием.

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Для владельцев слабых компьютеров существует спасение в виде облачных сервисов, которые хоть и передают кадры с задержкой, но для сюжетных синглплееров это некритичное явление. Однако стало известно, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl не будет поддерживаться ни одним из облачных сервисов.

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Игра выйдет 28 апреля следующего года на ПК и Xbox Series X/S, а также будет с момента выхода доступна по подписке Game Pass. О выходе игры на PlayStation 5 ничего неизвестно, возможно он состоится, но через некоторое время, это обусловлено сотрудничеством GSC Game World с Xbox.