Год назад у них родился ребёнок.

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил во время интервью изданию Page Six о расставании с певицей Граймс. Чуть больше года назад у пары родился ребёнок, который получил необычное имя Экс Эш А-12 Маск, выбрать пол родители предоставили ему самому, до этого они обращаются к нему гендерно-нейтрально.

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Уже бывшая вторая половинка Маска проводила фотосессию на главной станции SpaceX в Техасе, выражала свою фанатичную заинтересованность профессией мужа и даже заявляла в своём Twitter, что: "готова умереть на планете с красной грязью"

По словам Илона Маска, они оба продолжают любить друг друга, но дистанция мешает им продолжать отношения. Основная деятельность миллиардера в связи с продажей жилого имущества переместилась в Техас, где находится база SpaceX, Граймс же проживает в Лос-Анджелесе. Воспитанием ребёнка родители будут заниматься совместно, они также продолжат поддерживать дружеские отношения.