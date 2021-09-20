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В новом видео по Far Cry 6 показали взаимодействие с животными

С каждым из них доступна уникальная анимация, некоторые из них могут помочь в бою.
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На YouTube канале автора Cycu1 появилось видео по Far Cry 6, где показаны элементы интерактива с животными в игре. В ролике показано сразу семь животных: щенок-инвалид, боевой индюк, ручной крокодил, пеликан, буйвол, лошадь и кубинская хутия.

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Каждого из животных можно либо погладить, либо покормить, кроме боевого индюка - на попытку взаимодействия он отреагирует не совсем спокойно. Использовать питомцев можно как для прямой помощи в бою, так и для выманивания противников.

Например, щенок-инвалид привлекает к себе противника, что даёт возможность убить его в спину ножом, а боевой индюк или бык набрасываются на врагов или добивает упавших. Правда, не все животные выступают в качестве спутников, та же лошадь может использоваться лишь для передвижения, а некоторые просто встречаются на просторах игрового мира.

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Выход Far Cry 6 ожидается 7 октября на всех актуальных платформах: ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One X/S.

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