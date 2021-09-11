Пользователи недовольны трейлером GTA V для некстген консолей
На официальном YouTube канале PlayStation появился трейлер Grand Theft Auto V для некстген консоли. Правда, пользователи не особо довольны увиденным и за два дня обеспечили видео 36 тысяч дизлайков, что в два раза выше количества лайков на ролике.
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В комментариях пользователи возмущены, что студия в очередной раз пытается "вывозить" на игре, вышедшей 8 лет назад. Grand Theft Auto V не получила существенных изменений, зато цена на неё в PlayStation Store возрастёт, ведь некстген как-никак.
По ожиданиям геймеров, выход порта Grand Theft Auto V на некстген консоли должен был произойти уже осенью этого года. Но из трейлера можно понять, что подождать придётся до 5 марта следующего года.
Grand Theft Auto V вышла в 2013 году на PlayStation 3 и Xbox 360, позже игру портировали на PlayStation 4 и Xbox One X/S. Сейчас же студия пытается в третий раз перевыпустить игру с незначительными изменениями в графическом плане.
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